Авиакатастрофа в Афганистане: США сообщили о крушении своего военного самолета

Вечером в понедельник, 27 января, военное командование США сообщило о крушении на востоке Афганистана в провинции Газни американского военного самолета Bombardier E-11A. Утром местные власти сообщали о катастрофе пассажирского лайнера. Днем движение Талибан заявило об уничтожении в Газни американского военного самолета, утверждая, что он был сбит ракетой талибов.

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В понедельник вечером командование сил США в Афганистане подтвердило информацию о крушении на востоке страны военного самолета Bombardier E-11A, сообщило AFP. В своем твиттере официальный представитель командования Сонни Леггет сообщил о начале расследования обстоятельств катастрофы, отметив, что у военных пока нет свидетельств того, что самолет был сбит ракетой. Bombardier E-11A, оснащеный электронным оборудованием, выполняет функции мобильного узла связи и управления войсками, а также разведки и управления беспилотниками.

Утром со ссылкой на местную полицию AFP сообщало о крушении пассажирского самолета в в провинции Газни. Через несколько часов движение Талибан взяло на себя ответственность за уничтожение американского разведывательного самолета.

Самолет разбился около 13 часов по местному времени, сообщал представитель местной полиции. По его словам, зона, где упал самолет, была «небезопасной» — из-за присутствия талибов. Официальный представитель губернатора провинции Газни подтвердил, что авиакатастрофа произошла в районе Дех Як. По его словам, «самолет горит, и его пытаются потушить местные жители».

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