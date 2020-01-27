В Афганистане разбился пассажирский самолет

Афганские военные в городе Газни в марте 2018 года

На востоке Афганистана в провинции Газни потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает в понедельник, 27 января, AFP. По предварительным данным местных СМИ, на борту лайнера находились 83 человека. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Самолет разбился около 13 часов по местному времени, сообщил представитель местной полиции. По его словам, зона, где упал самолет, была «небезопасной» — из-за присутствия талибов.

Официальный представитель губернатора провинции Газни подтвердил, что авиакатастрофа произошла в районе Дех Як. По его словам, «самолет горит, и его пытаются потушить местные жители».

Тип разбившегося лайнера не уточняется. Самолет принадлежал национальной компании Афганистана Ariana Afghan Airlines. Она находится в списке авиаперевозчиков, запрещенных на территории Евросоюза.

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