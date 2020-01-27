Жертвами коронавируса в Китае стали уже более 80 человек. 11-милионный китайский Ухань закрыт на карантин.

По меньшей мере 81 человек скончался в Китае от нового коронавируса, который передается от человека к человеку и поражает дыхательные пути. Таким образом, официальное число жертв только за сутки выросло на 25 человек. Всего в стране подтверждено 2744 случая заражения против около 2000 накануне.

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Франция и США готовят эвакуацию своих граждан из города Уханя в провинции Хубей, который считается очагом возникновения эпидемии. Американский самолет вылетит в Китай во вторник. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что эвакуация французских граждан начнется «в середине недели». По прибытию во Францию их ждет двухнедельный карантин, отмечает AFP.

11-милионный китайский Ухань был закрыт на карантин. Ситуация в больницах города, по сообщению AFP, остается «хаотической». Чтобы попасть к врачу, пациенты ждут по два часа.

В воскресенье, 26 января, французские власти открыли в парижском аэропорту Шарль де Голль специальный медицинский пункт, который будет принимать пассажиров из Китая.

Германия, со своей стороны, призвала граждан отказаться от поездок в Китай и также рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Уханя, сообщили в МИД ФРГ.

Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Китай и занимаются возвращением оттуда россиян, сообщил агентству Reuters вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Монголия закрыла наземную границу с Китаем. Начиная с понедельника 27 января, пограничные переходы с Китаем будут закрыты как для автомобилей, так и для пешеходов, сообщает РИА Новости. Кроме того, власти страны приняли решение приостановить работу учебных заведений до 2 марта и запретили массовые собрания.

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