В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Случай в Германии — первый случай заражения непосредственно на территории Европы: остальные европейцы, у которых был выявлен коронавирус, посещали Китай.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что санитарные службы федеральной земли Бавария диагностировали первый случай заражения коронавирусом типа 2019-nCoV в Германии. Это первый случай заражения непосредственно на территории Европы: остальные европейцы, у которых был выявлен коронавирус, посещали Китай.

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Сообщается, что 33-летний житель округа Штокдорф близ Мюнхена заразился от китайской коллеги, с которой общался около двух недель назад во время ее приезда в баварский офис их компании. Глава баварской санитарной службы доктор Андреас Запф заявил, что китаянка приезжала в Германию на стажировку в головной офис компании с 19 по 22 января, а по возвращении на родину почувствовала, что заболевает. В Китае подтвердили, что она заражена коронавирусом.

Сейчас мужчина изолирован, он находится под присмотром врачей. По данным AFP, баварские специалисты проверяют на коронавирус 40 человек — коллег и членов семьи заразившегося мужчины. По словам экспертов Института имени Роберта Коха, риск заражения других жителей федеральной земли является низким.

Агентство Reuters также сообщило о том, что случай заражения без посещения Китая был зафиксирован и в Японии. Министр здравоохранения страны Катсунобу Като, на которого ссылаются японские СМИ, отметила, что заразившийся 60-летний водитель, проживающий вблизи Нары, не посещал китайский Ухань. По словам министра, общее количество заболевших пневмонией, вызванной распространением коронавируса, в стране достигло шести. Напомним, японские власти приступили к эвакуации своих граждан из Уханя.

Турецкие власти сообщили о госпитализации 12 человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией — это группа китайских туристов, а также их гид и водитель. Эту информацию передало агентство DHA.

По данным на первую половину вторника, 28 января, в Китае 100 человек скончались от коронавируса. Агентство France-Presse отмечает, что всего было заражено около 4500 человек. С 23 января 11-миллионный город Ухань находится в карантине. Остановлено все авиа- и железнодорожное сообщение. Заблокированы автомобильные дороги, введен запрет на паромное сообщение по реке Янцзы.

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