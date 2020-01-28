Великобритания разрешила Huawei участвовать в запуске сети 5G в ограниченном режиме

Британское правительство заявило о решении допустить китайскую компанию Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме. Об этом во вторник, 28 января, со ссылкой на британские СМИ сообщает агентство France-Presse.

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Ограниченный режим будет заключаться в том, что технологии Huawei не будут применяться к частям сети, входящим в систему национальной безопасности Великобритании. К примеру, продукция и технологии китайской корпорации не будут использовать на военных базах и ядерных объектах.

В пресс-релизе министерства по вопросам культуры, СМИ и цифровых технологий, опубликованном по итогам заседания британского совета безопасности, на котором присутствовал премьер-министр страны Борис Джонсон, говорится, что «министры постановили, что британские операторы должны будут установить дополнительные барьеры и исключить потенциально рискованных операторов из некоторых частей сети, являющихся особо важными с точки зрения безопасности». В этом же документе говорится, что участие в развитии нестратегических частей сети 5G также может быть ограничено до 35% для ряда компаний, которые вызывают сомнения. Напрямую Huawei в заявлении не упоминается.

В свою очередь в Huawei выпустили пресс-релиз, в котором порадовались возможности «продолжать работать с клиентами для дальнейшего развертывания сети 5G».

Против участия Huawei в создании британской сети 5G выступал Вашингтон. Напомним, США обвиняют корпорацию в шпионаже в интересах Пекина. В Huawei эти обвинения отвергают.

Китайская корпорация уже 15 лет работает с британскими сетями, она участвует в поддержании инфраструктур 4G компаний British Telecom и Vodafone. По оценкам экспертов, исключение китайского гиганта из разработки 5G было бы экономически не выгодным.

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