Карикатура на коронавирус: датская газета отказалась извиняться перед Китаем

Страница с карикатурой из номера газеты Jyllands-Posten за понедельник, 27.01.2020.

Редакция датской газеты Jyllands-Posten объявила во вторник, 28 января, что не станет извиняться перед властями Китая за публикацию карикатуры на коронавирус. Рисунок вышел накануне и спровоцировал резкую реакцию со стороны китайского посольства в Копенгагене, сообщает AFP.

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На рисунке был изменен китайский флаг: вместо звезд в верхнем левом углу полотнища художник изобразил бактерии коронавируса.

После этого посольство Китая в Дании опубликовало заявление, в котором утверждалось, что карикатура — это «оскорбление Китая», «задевающее китайский народ», а художник «перешел этические границы свободы слова», — пишет francetvinfo. Посольство потребовало от газеты и от художника Нильса Бо Божесена «публичных извинений перед китайским народом».

Редакция Jyllands-Posten отказалась выполнять требование китайских дипломатов.

«Мы не можем извиняться за то, что мы не считаем чем-то дурным. У нас не было намерения оскорблять или насмехаться, и мы не думаем, что это происходит из-за рисунка», — заявил главный редактор газеты Якоб Нюбро.

Популярный в Дании таблоид Jyllands-Posten ранее уже был в центре скандала мирового значения: в 2005 газета опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвав волну протестов во многих мусульманских странах. Художники Jyllands-Posten получали многочисленные угрозы.

Из солидарности с датскими коллегами газета Charlie Hebdo тогда перепубликовала их карикатуры на Мухаммеда.

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