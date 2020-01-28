Трамп предложил создать независимое палестинское государство

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением, представив свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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Выступая в Белом Доме, Трамп назвал 80-страничный документ «самым детальным за всю историю» и подчеркнул, что план предлагает «реалистичные решения» для сосуществования двух государств: Израиля и Палестины, — сообщает Le Figaro.

«Это огромный шаг к миру», — заверил американский президент, подчеркнув, что Иерусалим должен остаться «неделимой столицей» Израиля, и в то же время Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства.

План, в частности, предусматривает «фактическое удвоение» территории палестинского государства (по сравгению с автономией), американские инвестиции для Палестины в размере 50 млрд долларов, открытие посольства США в Палестине (в Восточном Иерусалиме).

«Впервые Израиль согласился на то, чтобы обнародовать карту», «где отмечены территории, в отношении которых он готов идти на компромисс ради мира», — подчеркнул Трамп, добавив, что эт предложения являются «последней возможностью» для палестинцев создать полноценное государство.

Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился взять этот план за основу для переговоров с Палестиной. Будет создан совместный комитет США и Израиля по реализации предложений, перечисленных в плане. Сам Нетаньяху подтвердил эти слова, подчеркнув, что готов договавриваться с палестинцами «о пути создания (нового) государства», — передает AFP.

«Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что план также поддержал и Биньямин Ганц, лидер другой влиятельной израильской политической силы, правоцентристского блока «Кахоль Лаван».

Трамп даже представил карту будущего палестинского государства... This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 janvier 2020

Сразу после этого выступления стало известно, что руководство ХАМАСА, палестинской вооруженной группировки, признанной террористической в Израиле, США, Евросоюзе, «отвергло» мирный план Трампа.

«Сегодня мы говорим, что отвергаем этот план. Мы не потерпим субститут Иерусалима в качестве столицы государства Палестина», — заявил AFP член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя.

О том, что план Трампа "не пройдет", заявил и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. «Ни один палестинец не может согласиться на палестинское государство без Иерусалима», — сказал Аббас.

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