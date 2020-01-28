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Трамп предложил создать независимое палестинское государство

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Трамп представил свой «исторический» план в присутствии израильского премьера Нетаньяху. Вашингтон. 28.01.2020
Трамп представил свой «исторический» план в присутствии израильского премьера Нетаньяху. Вашингтон. 28.01.2020 REUTERS/Brendan McDermid
RFI

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением, представив свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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Выступая в Белом Доме, Трамп назвал 80-страничный документ «самым детальным за всю историю» и подчеркнул, что план предлагает «реалистичные решения» для сосуществования двух государств: Израиля и Палестины, — сообщает Le Figaro.

«Это огромный шаг к миру», — заверил американский президент, подчеркнув, что Иерусалим должен остаться «неделимой столицей» Израиля, и в то же время Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства.

План, в частности, предусматривает «фактическое удвоение» территории палестинского государства (по сравгению с автономией), американские инвестиции для Палестины в размере 50 млрд долларов, открытие посольства США в Палестине (в Восточном Иерусалиме).

«Впервые Израиль согласился на то, чтобы обнародовать карту», «где отмечены территории, в отношении которых он готов идти на компромисс ради мира», — подчеркнул Трамп, добавив, что эт предложения являются «последней возможностью» для палестинцев создать полноценное государство.

Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился взять этот план за основу для переговоров с Палестиной. Будет создан совместный комитет США и Израиля по реализации предложений, перечисленных в плане. Сам Нетаньяху подтвердил эти слова, подчеркнув, что готов договавриваться с палестинцами «о пути создания (нового) государства»,  — передает AFP.

«Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что план также поддержал и Биньямин Ганц, лидер другой влиятельной израильской политической силы, правоцентристского блока «Кахоль Лаван».

Трамп даже представил карту будущего палестинского государства...

Сразу после этого выступления стало известно, что руководство ХАМАСА, палестинской вооруженной группировки, признанной террористической в Израиле, США, Евросоюзе, «отвергло» мирный план Трампа.

«Сегодня мы говорим, что отвергаем этот план. Мы не потерпим субститут Иерусалима в качестве столицы государства Палестина», — заявил AFP член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя.

О том, что план Трампа "не пройдет", заявил и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. «Ни один палестинец не может согласиться на палестинское государство без Иерусалима», — сказал Аббас.

 

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