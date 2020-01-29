ВОЗ созовет заседание чрезвычайного комитета из-за ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) созовет заседание чрезвычайного комитета в четверг, 30 января, из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус во время пресс-конференции. На встрече примут решение о том, нужно ли считать распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Реклама Читать далее

По мнению главы организации, данные о распространении коронавируса за пределами Китая «вызывают глубокое беспокойство» и говорят о том, что вспышка вируса в будущем может стать масштабнее, чем предполагалось.

В среду стало известно, что ВОЗ отправит в КНР группу экспертов. Они должны будут получить дополнительные данные о коронавирусе и подготовить «глобальный ответ» на него. В Женеве подчеркнули, что еще многое не знают о вспышке в Китае и о том, как далеко распространился коронавирус.

Всего на 29 января власти Китая зафиксировали около шести тысяч случаев заражения новым коронавирусом на территории страны. Его жертвами стали 132 человека. Случаи инфицирования вирусом также подтвердили в США, Канаде, Германии, Австралии и нескольких странах Азии.

Во Франции на 29 января зафиксировано пять случаев заражения. Один из них был выявлен не сразу: у 80-летнего мужчины из Китая, который обратился в парижскую больницу с высокой температурой, не было симптомов, характерных для пневмонии, вызванной коронавирусом. Теперь его состояние оценивают как тяжелое.

В среду о приостановке рейсов в материковую часть Китая объявили крупнейшие авиакомпании. Среди них — British Airways, Lufthansa и Austrian Airlines. Представители британского перевозчика заявили, что «безопасность пассажиров и экипажа» является приоритетом для компании.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться