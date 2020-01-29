Новый коронавирус превзошел по числу заражений атипичную пневмонию

Россия и Китай проводят совместные исследования по разработке вакцины от нового коронавируса «2019-nCov». Об этом в среду, 29 января, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление российского консульства в Гуанчжоу.

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В коммюнике, опубликованном на сайте консульства, говорится: «Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины».

В Китае к среде, 29 января, с начала эпидемии от нового коронавируса умерли 132 человека. Об этом сообщают информационные агентства, ссылаясь на китайскую санитарно-эпидемеологическую службу. Всего в стране зарегистрировано около 6000 случаев заражения (еще 9239 — под подозрением).

Число жертв нового коронавируса превышает количество людей, пострадавших от предыдущего «китайского» коронавируса атипичной пневмонии, вызывавшего тяжелый острый респираторный синдром (SARS). В 2002-2003 гг. было зарегистрировано 5327 случаев заражения, 774 человек скончались, из них 349 — в Китае.

В среду, 29 января, агентства сообщают о новых случаях заражения в Японии и Германии и о первом случае заражения в Саудовской Аравии.

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