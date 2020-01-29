Франция призвала соблюдать международное право на Ближнем Востоке

Франция выступила в среду, 29 января, с настоятельным напоминанием необходимости соблюдения международного права в области урегулирования израильско-палестинского конфликта. Это заявление на следующий день после представления президентом США Дональдом Трампом плана мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке сделала представитель французского МИД.

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Париж «выразил свою уверенность в том, что сосуществование двух государств в соответствии с международным правом и соглашениями, одобренными на международном уровне, необходимо для установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке», говорится в заявлении. Представитель МИД также добавила, что Франция «будет и дальше действовать совместно с США, европейскими партнерами и другими силами, которые могут внести вклад» в укрепление мира.

План мирного урегулирования, представленный президентом США Дональдом Трампом во вторник, 28 января, продолжает вызывать реакции на международном уровне. Ранее представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет «изучать и оценивать» предложения Трампа и что «жизнеспособное решение на основе сосуществования двух государств должно учитывать чаяния как палестинцев, так и израильтян».

Катар приветствовал в среду, 29 января, план урегулирования израильско-палестинского конфликта. В заявлении тем не менее говорится, что мир на Ближнем Востоке будет прочным, только если столица будущего палестинского государства будет находиться в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на официальное пресс-агентство Катара QNA.

Являясь союзником США, Катар одновременно поддерживает движение ХАМАС, правящее в секторе Газа с 2007 года и признанное террористической организацией США и Евросоюзом.

План, представленный Дональдом Трампом, предусматривает «фактическое удвоение» территории будущего палестинского государства по сравнению с автономными территориями, а также американские инвестиции в размере 50 млрд долларов.

План также обязывает ХАМАС и другие террористические организации прекратить террор против Израиля. Палестинскому руководству нужно будет отказаться от поддержки ХАМАС и выплат «компенсаций» семьям террористов-смертников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился взять этот план за основу для переговоров.

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