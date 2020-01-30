Первые результаты анализов туристки с лайнера в Италии не подтвердили заражение коронавирусом

Около 7 тысяч человек находятся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском порту Чивитавеккья, недалеко от Рима. Об этом сообщает агентство France-Presse в четверг, 30 января. По данным агентства, на борту лайнера зарегистрирован случай заболевания, по симптоматике напоминающий вызванную новым коронавирусом пневмонию.

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Лайнер Costa Smeralda завершал недельный круиз по западной части Средиземного моря, он следовал из Пальмы-де-Майорки. По словам пресс-секретаря компании, которой принадлежит лайнер, на борту находятся 7 тысяч человек, 6 тысяч из которых — пассажиры.

Врач, работающий на лайнере, утром в четверг, 30 января, сообщил итальянским портовым службам о том, что у одной из пассажирок были замечены подозрительные симптомы — высокая температура и кашель. AFP передает, что 54-летнюю женщину из Макао, путешествующую с мужем, изолировали, они находятся под наблюдением бортовых врачей.

Медицинские службы Чивитавеккьи отправились на лайнер, чтобы взять у них анализы. Сообщается, что пробы были переданы для изучения в инфекционную больницу Спалланцани в Риме. Первые результаты не подтвердили заражения коронавирусом, как передает итальянское агентства ANSA. Ожидается, что для окончательного заключения специалистов может потребоваться около 24 часов.

Итальянские СМИ сообщают, что пара прилетела 25 января в Милан из Гонконга. Затем они сели на корабль в Савоне и выходили в Барселоне, Валенсии и Марселе. По данным информационного агентстсва ANSA, вместе с изолированной парой на борту Costa Smeralda находится 751 пассажир из Китая. ТАСС со ссылкой на представителей российского посольства в Италии передает, что на лайнере 67 россиян.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, находящийся сейчас с визитом в Болгарии, заявил, что его держат в курсе о происходящем, и призвал не сеять панику, так как итальянские службы «делают все необходимое, чтобы противостоять рискам, связанным с распространением коронавируса». Портовые службы Чивитавеккьи также отмечают, что нет никаких причин для волнения, и призывают дождаться финальных результатов экспертизы.

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