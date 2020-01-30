Спецпредставитель ООН заявил о несоблюдении перемирия в Ливии

Спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе в четверг, 30 января, осудил несоблюдение обязательств по снижению напряженности в Ливии, взятых на себя международным сообществом на саммите в Берлине 19 января. По словам Саламе, «перемирие соблюдается только на словах». Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН.

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Напомним, участники берлинских переговоров договорились сохранять нейтралитет и не поддерживать ни одну из сторон конфликта в Ливии. На саммите присутстсвовали эксперты ООН, представители России, США, Турции, Египта, стран ЕС, а так же главы враждующих сторон — премьер-министр Правительства национального согласия Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар,

«Любые маневры по снабжению воюющих сторон грозят ускорить новый и значительно более опасный конфликт. <…> Я настоятельно призываю все стороны конфликта и поддерживающие их иностранные силы оставить любые неосторожные действия и вспомнить об обязательствах действовать только в интересах прекращения огня», — отметил спецпредставитель, слова которого цитирует агентство France-Presse.

Саламе отдельно упомянул о том, что ООН констатирует усиление как армии маршала Хафтара, так и сил Правительства Сараджа. По словам спецпредставителя, воюющие стороны продолжают получать существенное количество современного оборудования, консультироваться с другими странами по вопросу ведения военных действий и даже использовать иностранных бойцов.

Гассан Саламе заявил, что иностранные военные тысячами приезжают в Триполи, чтобы присоединиться к ливийским силам. Кроме того, он упомянул, что во вторник, 28 января, иностранные корабли, в том числе и военные, были замечены вблизи Триполи.

С саммита в Берлине было зафиксировано 110 нарушений перемирия, главным образом Турцией и Россией, как заявил Саламе. Напомним, в среду, 29 января, французский президент Эмманюэль Макрон обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он отправляет наемников в Ливию. «Мы видели турецкие корабли с сирийскими наемниками, прибывавшие на ливийскую землю», — заявил Макрон, слова которого приводит AFP.

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