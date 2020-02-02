Глава МККК призвал скорее найти решение для репатриации джихадистов и их семей

Глава Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер в воскресенье, 2 февраля, призвал как можно скорее найти решение для возвращения джихадистов и их семей на родину. Интервью с Маурером опубликовала швейцарская газета Tribune de Genève.

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Напомним, после того, как весной 2019 года появились сообщения о том, что войскам под командованием курдов удалось захватить последний бастион террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, международной сообщество столкнулось с проблемой репатриации джихадистов и членов их семей. По данным курдских властей, в лагерях на северо-востоке Сирии содержатся 12 тысяч иностранцев: четыре тысячи женщин и восемь тысяч детей. Агентство France-Presse напоминает, что в начале ноября 2019 года представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявили о том, что у содержащихся в этих лагерях граждан ЕС родились около 700–750 детей.

Глава МККК рассказал, что «страны должны признать свою ответственность, найти решения для репатриации и судить тех, кого следует предать суду, за их преступления». По его словам, условия, в которых содержатся семьи джихадистов в сирийских или иракских лагерях, вызывают серьезную обеспокоенность. Маурер отметил, что некоторые из стран, не демонстрирующих сейчас желание вернуть своих граждан, в числе первых заявляли об ответственности родной страны, когда речь шла о возвращении мигрантов.

Петер Маурер подчеркнул, что понимает все риски в сфере безопасности, с которыми сталкиваются страны при репатриации джихадистов, но не считает, что отказ признавать национальность этих людей является решением проблемы.

В октябре 2019 года координатор антитеррористического отдела парижского трибунала, следственный судья Давид Де Па в интервью агентству France-Presse заявил, что нерепатриация захваченных в Сирии французских джихадистов и их семей создает угрозу общественной безопасности. «Геополитическая нестабильность (сирийского — RFI) региона и неоднородность того, что осталось от курдских лагерей, заставляют опасаться двух вещей: с одной стороны — неконтролируемой миграции джихадистов в Европу и риска совершения терактов глубоко идеологизированными людьми, с другой стороны — восстановления в регионе террористических групп, имеющих боевой опыт», — отметил судья.

Ранее, в июне 2019 года Франция репатриировала с северо-востока Сирии 12 детей французских джихадистов. Тогда в МИД сообщили, что речь идет о детях-сиротах. Ранее, в марте, власти страны вернули пять детей джихадистов.

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