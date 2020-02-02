Число умерших от коронавируса превысило 300 человек

Количество человек, умерших от заражения коронавирусом 2019-nCoV, превысило 300 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 2 февраля, агентство France-Presse.

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Агентство Reuter передает о 45 умерших за сутки в китайской провинции Хубэй. Также 2 февраля был зафиксирован смертельный случай за пределами Китая. По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории Филиппин скончался 44-летний мужчина, родом из «эпицентра» коронавируса Уханя. Представители ВОЗ подчеркнули, что этот случай не свидетельствует о вспышке вируса на Филиппинах, так как мужчина заразился еще до того, как приехать в страну.

Первые сообщения о новом коронавирусе появились в декабре. На сегодняшний день количество инфицированных превысило 14 тысяч человек. Город Ухань фактически находится на карантине. Со 2 февраля к карантину также присоединился Вэньчжоу в провинции Чжэцзянь — втором по числу зафиксированных случаев заражения регионе Китая.

Случаи инфицирования также были зарегистрированы в 24 странах. Ряд из них принял экстренный меры по противодействию распространяющейся эпидемии. Соединенные Штаты ввели запрет на въезд в страну побывавших в Китае иностранцев, а также обязательное медицинское обследование для возвращающихся американцев. Новая Зеландия, Австралия, Сингапур и Италия ввели похожие меры. Россия приняла решение о закрытии границы с Китаем.

Некоторые страны, в том числе Франция, провели или планируют в скором времени провести эвакуацию своих граждан из Китая. AFP передает, что ни у кого из 179 человек, вывезенных во Францию из Уханя в пятницу, 31 января, не было выявлено симптомов заражения. Тем не менее они остаются под наблюдением врачей в специальном центре недалеко от Марселя.

По словам российского вице-премьера Татьяны Голиковой, на территории России коронавирус был выявлен в Забайкалье и Тюменской области. Сообщается, что оба инфицированных — граждане Китая.

Напомним, в пятницу, 31 января, стало известно о том, что ученым из парижского Института Пастера первым в Европе удалось изолировать в лабораторных условиях новый коронавирус. Специалисты называют это прорывом для поиска вакцины и эффективного лечения. Ранее выделить вирус 2019-nCoV удалось китайским и австралийским ученым.

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