Группировка «ИГ» взяла ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» в понедельник, 3 февраля, взяла на себя ответственность за произошедшее накануне в Лондоне вооруженное нападение. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на «орган пропаганды» «ИГ».

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В заявлении группировки утверждается, что нападавший «провел атаку в ответ на призывы целить в граждан стран (международной антитеррористической) коалиции», пишет AFP.

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, три человека получили ранения при нападении неизвестного в районе Стретем на юге Лондона.

Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Свидетели происшествия рассказали, что злоумышленник был вооружен мачете, а его торс был обвязан жестяными банками, которые полицейские приняли за самодельную бомбу. Впоследствии оказалось, что это был муляж.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

Позднее стало известно, что нападавший, 20-летний Суддеш Амман, ранее был осужден по террористической статье, но вышел на свободу досрочно.

В понедельник, 3 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал «фундаментальные изменения» в подходах властей в отношении лиц, совершивших террористические преступления.

Ранее, после теракта, совершенного в Лондоне 29 ноября 2019 года, Джонсон уже заявлял о том, что в ближайшее время планируется ужесточить законодательство, установив минимальное наказание за терроризм в 14 лет заключения с невозможностью условного освобождения.

После ноябрьского преступления тоже выяснилось, что нападавший, 28-летний Усман Хан, ранее был осужден за терроризм и вышел из тюрьмы с обязательством носить электронный браслет. Жертвами теракта 29 ноября стали два человека.

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