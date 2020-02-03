Жертвами коронавируса в Китае стали более 360 человек — это самый резкий прирост смертельных случаев

Жертвами коронавируса в Ките стали более 360 человек — это самый резкий прирост смертельных случаев с начала эпидемии.

Жертвами коронавируса в Китае стали, по последним данным, не менее 361 человека. За последние сутки был зафиксирован максимальный скачок смертельных случаев — 57 человек умерли от инфекции в воскресенье, 2 февраля. Всего в стране зарегистрировано более 17 200 заразившихся, сообщает в понедельник, 3 февраля, AFP.

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Первый случай смерти от коронавируса был зафиксирован за пределами Китая — в воскресенье на Филиппинах от вируса скончался 44-летний выходец из Уханя, сообщили в ВОЗ.

Официальный Пекин признал «недостаточно» быструю реакцию властей на распространение эпидемии. «Китай в срочном порядке нуждается в масках, защитных комбинезонах и очках», — заявила официальный представитель МИД КНР.

В Ухане, откуда началось распространение эпидемии, власти завершили строительство больницы для пациентов с коронавирусом. Госпиталь был построен за десять дней. Еще одна больница — на 1600 мест — находится на этапе строительства и откроется в ближайшие дни.

Что происходит в связи с эпидемией в России и в мире

РФ прекратит чартерные рейсы из Китая в Россию с 14 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера страны Татьяну Голикову. С 3 февраля РЖД также временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.

Кроме того, как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, зараженные коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из страны.

Накануне в двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим чрезвычайной ситуации.

США, Австралия, Новая Зеландия, Ирак, Израиль и Филиппины запретили въезд на свою территорию иностранцам, которые недавно посещали Китай.

Франция, со своей стороны, приняла в воскресенье второй самолет из Уханя, на борту которого находились пассажиры 30 национальностей. Как отмечает AFP, проведенные тесты на коронавирус оказались негативными.

Министры здравоохранения стран «большой семерки» должны провести в понедельник телефонные переговоры, чтобы выработать скоординированный ответ, сообщает AFP со ссылкой на французский минздрав.

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