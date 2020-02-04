Автомобильный концерн Hyundai приостановит часть производства из-за коронавируса

Автомобильный концерн Hyundai медленно приостанавливает производство в Южной Корее из-за распространения коронавируса — эпидемия нарушила поставки производящихся в Китае деталей. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает агентство Reuters.

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Hyundai 40% автомобилей собирает на 7 заводах в Южной Корее. По словам источника агентства France-Presse в профсоюзе компании, работа большей части заводов будет приостановлена с 7 февраля. При этом он уточнил, что с 11 и 12 февраля на некоторых предприятиях сборка может возобновиться.

Ряд автопроизводителей, в числе которых, к примеру, Ford и Nissan, уже временно приостановил работу своих заводов в Китае. Как сообщает агентство France-Presse, Hyundai станет первым концерном, вынужденным из-за эпидемии приостановить сборку за пределами Китая.

Сообщается, что 1 и 2 февраля компания уже приостановила сборку модели Hyundai Palisade в связи с тем, что ряд деталей из Китая так и не был поставлен. По словам экспертов, большинство деталей для автомобилей Hyundai и входящей в одну группу с ним Kia Motors производятся в Китае. Это объясняется тем, что несколько лет назад южнокорейские компании создали собственную производственную базу в Китае, где с тех пор постоянно находятся представители концерна, контролирующие соблюдение оригинальной технологии. Согласно статистике пограничного контроля, в 2019 году в Южную Корею из Китая были доставлены детали на общую сумму в 1,56 миллиард долларов.

Распространение коронавируса повлияло на работу и ряда других компаний, в том числе и в Европе. Швейцарский производитель часов Swatch Group предпочел отменить салон «Time to Move», который должен был пройти 4—6 февраля в Цюрихе. Об этом в пресс-службе компании заявили во вторник, 4 февраля. Ожидалось, что на этом салоне производители часов класса «люкс» представят новые коллекции.

«В виду не вполне ясной ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV и с тем, чтобы гарантировать здоровье наших гостей, партнеров и коллег, Swatch Group приняла решение отменить мероприятие», — заявили в пресс-службе. Там также отметили, что презентации новых коллекций пройдут на других мероприятиях в регионах Швейцарии.

Напомним, Китай является важным игроком в составе Swatch Group: ему принадлежат пакеты акций во входящих в группу компаниях FlikFlak и Harry Winston. Также китайские специалисты участвуют в производстве цветных часов Swatch.

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