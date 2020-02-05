В Турции при посадке самолет развалился на части.

В аэропорту Стамбула во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на части и загорелся. На борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не погиб.

Реклама Читать далее

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus потерпел крушение сразу после посадки. Как передают местные телеканалы, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле, загорелся и развалился на части.

На борту находилось 177 человек, из них 12 детей. Все пассажиры были эвакуированы. По данным местных властей, 120 человек ранены, из них 52 госпитализированы.

В качестве предварительной причины произошедшего называется сильный ветер при заходе на посадку. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты, на месте работают пожарные, медики и полиция.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться