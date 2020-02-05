В Турции при посадке самолет развалился на части
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В аэропорту Стамбула во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на части и загорелся. На борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не погиб.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus потерпел крушение сразу после посадки. Как передают местные телеканалы, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле, загорелся и развалился на части.
На борту находилось 177 человек, из них 12 детей. Все пассажиры были эвакуированы. По данным местных властей, 120 человек ранены, из них 52 госпитализированы.
В качестве предварительной причины произошедшего называется сильный ветер при заходе на посадку. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.
После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты, на месте работают пожарные, медики и полиция.
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