Экваториальная Гвинея подарила Китаю 1,8 млн евро на борьбу с коронавирусом

Власти Экваториальной Гвинеи пожертвовали 1,8 млн евро Китаю, чтобы помочь ему справиться с эпидемией коронавируса. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявило правительство этой маленькой страны, расположенной в Центральной Африке.

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Решение о выделении помощи было принято на совете министров Экваториальной Гвинеи. Как говорится в коммюнике правительства, таким образом страна выражает свою «поддержку и солидарность» с КНР.

Экваториальная Гвинея поддерживает тесные экономические связи с Китаем, который инвестировал там значительные суммы на разработку нефти. В Экваториальной Гвинее проживает 1,3 миллиона человек. Несмотря на то, что ВВП на душу населения в этой стране – один из самых высоких на африканском континенте, большинство населения находится за чертой бедности.

В конце января правительство Экваториальной Гвинеи приняло решение помещать в 14-дневный карантин всех лиц, прибывающих в страну из континентального Китая. Согласно данным специально созданного Национального комитета по борьбе с коронавирусом, с тех пор в карантине находятся 25 человек.

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