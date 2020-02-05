Эрдоган пригрозил Сирии начать военные действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов начать воздушную и наземную военную операцию против сирийских войск, если Сирия не отведет свои части от турецких наблюдательных пунктов.

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«Если сирийские силы не отведут своих военных на безопасное расстояние от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе в феврале, Турция будет вынуждена принять ответные меры», — произнес турецкий лидер во время своего выступления в парламенте в среду, 5 февраля.

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил также Эрдоган.

Турецкие военные попали под обстрел сирийских войск в провинции Идлиб 3 февраля. По данным минобороны Турции, сирийские солдаты убили 8 турецких солдат. Турция нанесла ответный удар, в ходе которого «было нейтрализовано 76 сирийских военных».

На основании договора о зонах деэскалации от 2018 года Турция разместила в провинции Идлиб 12 наблюдательных пунктов. В последние недели Сирия при поддержке российской авиации проводит масштабное наступление на этот регион, который частично контролируют джихадисты и повстанцы.

Несмотря на турецкий ультиматум, сирийские войска продолжают операцию в Идлибе. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, за последние сутки сирийские солдаты захватили более 20 населенных пунктов.

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