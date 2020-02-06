The Global Times опроверг информацию о смерти предупредившего о вспышке коронавируса врача

Здание ВОЗ в Женеве. По данным организации, к 6 февраля коронавирусом в мире заразилось около 25 тыс. человек.

Доктор Ли Вэньлян, работавший в центральном госпитале Уханя, находится в критическом состоянии, сообщает в четверг вечером издание The Global Times. Ранее это же издание сообщило о смерти врача от последствий коронавируса 2019-nCoV. Ли Вэньлян предупреждал об опасности нового вируса, но власти к нему не прислушались.

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В четверг, 6 февраля, около 21:30 по местному времени, сердце Ли Вэньляна остановилось, но врачам удалось его реанимировать, пишет The Global Times. Сейчас доктор Ли Вэньлян находится в критическом состоянии.

Ли Вэньлян предупреждал своих коллег об опасности нового вируса в самом начале распространения эпидемии. Затем он выложил информацию в соцсети. Как указывает The Global Times, в ответ на предупреждения доктора, к нему в дом приходила полиция. Его обвинили в распространении ложных слухов.

За прошедшие сутки, с 5 по 6 февраля, из-за коронавируса в Китае умерло рекордное число людей. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за этот период от инфекции скончалось 73 человека. Общее число погибших от осложнений, вызванных новым типом коронавируса, к 6 февраля достигло 565 человек.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены 24 554 человека, подавляющее большинство их них – в Китае, передает издание РБК.

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