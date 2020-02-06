Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса.

Россия не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти. Такое предложение было сделано в связи со снижением экономической активности в мире, и особенно в Китае.

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В четверг, 6 февраля, в Вене состоялось заседание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и партнеров. Как передает France-Presse, переговоры велись на уровне технического комитета. Страны ОПЕК предлагали сократить добычу на 600 тыс. барр. в сутки, чтобы сохранить мировые цены на прежнем уровне.

Технический комитет должен был собраться в начале марта перед очередной встречей министров ОПЕК+, но из-за эпидемии коронавируса в Китае эксперты назначили внеочередное совещание.

Эксперты технического комитета предлагали сократить добычу, так как, по их подсчетам, спрос на «черное золото» может упасть. Это приведет к переизбытку предложения в 0,6 млн барр. в сутки в первом квартале 2020 года и в 1 млн барр. в сутки во втором квартале.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что «нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация». В итоге Россия предложила продолжить переговоры, не уточнив, в какие сроки и в каком формате.

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