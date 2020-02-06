Сенат США оправдал Дональда Трампа по обеим статьям импичмента

В среду, 5 февраля, американский Сенат оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента — о злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Как и предсказывали многие аналитики, демократам не удалось набрать двух третей голосов в верхней палате Конгресса с республиканским большинством.

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По статье о злоупотреблении властью 52 сенатора сочли Трампа невиновным, 48 — виновным. По второй статье 53 сенатора вынесли вердикт «невиновен», 47 — «виновен». Единственным республиканцем, примкнувшим к демократам, стал бывший конкурент Трампа по президентской гонке Митт Ромни. Он вынес Трампу вердикт «виновен» по первой статье импичмента («злоупотребление властью»), но вернулся к однопартийцам при голосовании по второй статье.

Дональд Трамп стал третьим в истории президентом США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него импичмент грозил Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998. Оба предшественника Трампа были также оправданы и остались на президентском посту. Ричард Никсон на фоне Уотергейтского скандала подал в отставку в 1974 году еще до голосования в Палате представителей по возможному импичменту.

Процедура импичмента в отношении Трампа началась осенью 2019 года по инициативе демократов, имеющих большинство в Палате представителей. Дональда Трампа обвиняли в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться от украинских властей компромата на своего возможного соперника на выборах-2020 Джо Байдена. Демократы также обвиняли Трампа в препятствовании работе Конгресса.

Учитывая, что американский Сенат контролируют республиканцы, сомнений в провале импичмента практически не было. Демократам необходимо было получить две трети голосов сенаторов: 67 из 100, учитывая, что у республиканцев в Сенате 53 кресла. Оправдание Трампа произошло за девять месяцев до новых президентских выборов, на которых нынешний президент выставит свою кандидатуру.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Дональд Трамп остается «угрозой для американской демократии» после того, как Сенат, подконтрольный республиканцам, «изменил Конституции». Пелоси добавила, что Трамп поставил себя выше закона и «может при желании манипулировать выборами». «Президент будет хвастаться тем, что оправдан. Но никакого оправдания быть не может без суда, а суда — без свидетелей, документов и доказательств», — добавила спикер нижней палаты Конгресса США.

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