Четыре россиянина находятся в карантине на лайнере World Dream в Гонконге

В составе экипажа круизного лайнера World Dream, стоящего в карантине в Гонконге из-за коронавируса, есть россиянине. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-консул Борис Эздрин. По его словам, симптомов заболевания у них не было выявлено.

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«Есть четыре члена экипажа — граждане России. Как сообщили власти Гонконга, самочувствие у них нормальное, симптомов заболевания не выявлено», — сказал вице-консул. По его данным, среди пассажиров лайнера россиян нет.

На круизном лайнере World Dream находятся более 1800 пассажиров (из которых около 90% –жители Гонконга) и почти столько же членов экипажа. Во время круиза несколько членов экипажа пожаловались на плохое самочувствие. Также выяснилось, что у трех пассажиров из Китая, находившихся на судне во время предыдущего круиза, с 19 по 24 января, обнаружили новый коронавирус.

5 февраля власти Гонконга решили поставить лайнер в карантин, запретив покидать судно без разрешения. Днем ранее власти Тайваня запретили лайнеру World Dream заходить в порт на юго-западе страны.

По последним данным, жертвами коронавирусной инфекции, очагом которой стал китайский Ухань, стали 565 человек.

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