Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 563 человек

В Китае выявили более 28 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 563 инфицированных скончались

За минувшие сутки еще 73 человека, заразившихся вирусом 2019-nCoV, скончались в материковом Китае. Таким образом, общее число жертв новой инфекции достигло 563 человек. Об этом в четверг, 6 февраля, рапортуют местные власти.

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Государственный комитет КНР по здравоохранению зафиксировал 3694 новых случаев заражения за сутки. Почти три тысячи из них — в провинции Хубэй, откуда и началось распространение коронавируса. Общее число инфицированных в стране перевалило за 28 тысяч человек. Почти все случаи летального исхода (549) зафиксированы в провинции Хубэй.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что пока не существует доказавшего свою эффективность лечения легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV.

Тем временем сотни иностранцев эвакуируют из китайского Уханя — города, закрытого на карантин уже около двух недель. В среду 360 американских граждан прибыли из Уханя в Калифорнию, где их поместили под наблюдение на двух военных базах. В США на данный момент подтверждены 14 случаев заражения 2019-nCoV.

Японские власти поместили на двухнедельный карантин 3700 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у 20 из которых выявили 2019-nCoV. Судно пришвартовано в порту Йокогамы. Такая же судьба постигла пассажиров лайнера World Dream в Гонконге. У трех бывших пассажиров из КНР диагностировали коронавирус. Многие страны усиливают меры безопасности и ограничивают сообщение с КНР.

Симптомы нового коронавируса похожи на симптомы гриппа. При этом инкубационный период может составлять до двух недель, в течение которых опасность заражения сохраняется.

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