На круизном лайнере в Японии выявили более 40 новых случаев заражения коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, выявили еще 41 случай заражения новом коронавирусом. Таким образом, число заболевших на борту достигло 61, сообщили в пятницу, 7 февраля, японские власти.

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Лайнер Diamond Princess с 3700 пассажирами и членами экипажа на борту стоит на карантине в порту Йокогамы с понедельника. На данный момент на коронавирус протестировали 273 человека с соответствующими симптомами. Среди протестированных у 61 человека к пятнице выявили вирус. Ранее сообщалось о 20 инфицированных на борту Diamond Princess. Всех инфицированных госпитализируют в разные больницы в Японии.

Среди заразившихся на лайнере — гражданине Японии, США, Канады, Австралии, Аргентины и Великобритании и других стран. Известно, что на борту находятся 24 гражданина России.

Diamond Princess поставили на карантин после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего в Гонконге, выявили новый вирус. Судно останется на карантине минимум в течение двух недель. Пассажирам, в чьих каютах нет окон, разрешили прогулки по палубе, но только маленькими группами и в защитных масках.

По последним данным, число жертв нового вируса превысило 630 человек. Подавляющее большинство случаев заражения зарегистрировано в материковом Китае.

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