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В Антарктиде зафиксировали рекордное тепло

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Аргентинские метеорологи зафиксировали температурный рекорд на севере Антарктиды
Аргентинские метеорологи зафиксировали температурный рекорд на севере Антарктиды David Merron Photography via Getty Images
RFI

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру на севере Антарктиды за всю историю метеонаблюдений. Об этом 6 февраля сообщила Национальная аргентинская метеослужба.

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В полдень на аргентинской станции Эсперанса зафиксировали температуру в 18,3 градуса, что является абсолютным рекордом с 1961 года. Предыдущий температурный рекорд (17,5 градуса) был зафиксирован 24 марта 2015 года.

На другой аргентинской станции Марамбио также был побит рекорд для февраля с 1971 года. Там столбик термометра поднялся до 14,1 градуса. Предыдущий рекорд (13,8 градуса) был установлен в 2013 году.

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 миллиардов тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.

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