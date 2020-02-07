В Антарктиде зафиксировали рекордное тепло

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру на севере Антарктиды за всю историю метеонаблюдений. Об этом 6 февраля сообщила Национальная аргентинская метеослужба.

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В полдень на аргентинской станции Эсперанса зафиксировали температуру в 18,3 градуса, что является абсолютным рекордом с 1961 года. Предыдущий температурный рекорд (17,5 градуса) был зафиксирован 24 марта 2015 года.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

На другой аргентинской станции Марамбио также был побит рекорд для февраля с 1971 года. Там столбик термометра поднялся до 14,1 градуса. Предыдущий рекорд (13,8 градуса) был установлен в 2013 году.

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 миллиардов тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.

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