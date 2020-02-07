Сирийские ПВО чуть не сбили пассажирский самолет

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Дамаск с 172 пассажирами на борту, попал в зону действия сирийских ПВО во время операции израильской военной авиации. Airbus A320 едва не оказался «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня», сообщило в пятницу, 7 февраля, министерство обороны РФ.

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Самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на российской авиабазе Хмеймим, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ночью 6 февраля израильская авиация провела удары по пригородам Дасаска, не заходя в воздушное пространство страны. Согласно информации российского и сирийского министерств обороны, израильские боевые самолеты выпустили восемь ракет класса «воздух-земля». При этом сирийские военные активно применяли комплексы ПВО в ходе отражения удара, сообщил журналистам на брифинге Конашенков.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе Хмеймим», – добавил генерал.

Израиль никак не отреагировал на сообщения сирийских властей о том, что большинство выпущенных истребителями F-16 ракет были перехвачены системой ПВО, пишет агентство France-Presse. Главной угрозой в регионе Израиль считает Иран, поэтому израильские военные регулярно проводят воздушные операции против иранских вооруженных отрядов, находящихся на территории Сирии. По данным израильского издания Haaretz, в результате атаки 6 февраля погибли 23 человека, 15 из которых были иранскими военными, еще восемь — военными Сирии.

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