Смерть врача, предупредившего о новом вирусе, вызвала бурную реакцию в Китае

Ли Вэньлян предупреждал своих коллег о появлении нового вируса еще в самом начале эпидемии и подвергся преследованиям

Центральная больница Уханя в пятницу, 7 февраля, подтвердила смерть врача Ли Вэньляна, который предупреждал о появлении нового коронавируса, подвергся за это преследованиям и сам им заразился. Его смерть вызвала бурную реакцию в Китае, где пользователи соцсетей начали писать о необходимости свободы слова.

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34-летний офтальмолог Ли Вэньлян предупреждал своих коллег о появлении нового вируса еще в конце декабря. Затем он выложил информацию в соцсети. После этого его самого и семерых его коллег вызвали в полицию. Группу врачей обвинили в распространении ложных слухов.

В конце января мэр Уханя подтвердил сокрытие информации о новом коронавирусе и заявил, что готов уйти в отставку.

После вызова в полицию доктор Ли продолжил работать в центральной больнице Уханя до 10 января, когда у него появились симптомы нового коронавируса. 1 февраля он написал в соцсети Weibo, что диагноз подтвердился.

Вечером в четверг, 6 февраля, в соцсетях появились сообщения о смерти врача. Однако позже в больнице опровергли эту информацию, сообщив, что доктор Ли Вэньлян находится в критическом состоянии. Однако через несколько часов больница сообщила о смерти врача.

Смерть доктора Ли вызвала бурную реакцию в Китае, отмечает корреспондент RFI в Пекине Стефан Лагард. Пользователи соцсетей призвают не забывать о враче, который одним из первых сообщил о новом вирусе и подвергся за это преследованиям. В связи со смертью доктора в трендах оказался хэштег о необходимости свободы слова, который был запрещен. «Цензоры оказались буквально завалены работой», — отмечает корреспондент RFI. Соцсети также заполнили фотографии умершего офтальмолога и свечи в знак траура.

На фоне народного недовольства власти объявили о начале расследования направили в Ухань группу следователей, специализирующихся на борьбе с коррупцией.

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