ВОЗ запустила платформу для борьбы со слухами о коронавирусе 2019-nCoV

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала платформу для предотвращения распространения непроверенных слухов о коронавирусе 2019-nCoV в интернете. Об этом в субботу, 8 февраля, рассказывает Franceinfo.

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О необходимости борьбы со слухами на этой неделе уже говорила Сильви Бриан, эксперт ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями. На пресс-конференции в Женеве она назвала волну слухов «инфодемией», заявив, что это «может стать серьезным препятствие для борьбы с вирусом». Теперь ВОЗ на своей официальной странице в твиттере размещает опровергающую слухи информацию, которую можно найти по хэштегу #KnowTheFacts.

Сотрудничать согласились и социальные сети. Google обязался при любом запросе о коронавирусе размещать на первом месте информацию ВОЗ. О своем сотрудничестве New York Times сообщили Twitter и Facebook. В частности, администраторы Facebook прикладывают дополнительные усилия для борьбы с фейковыми новостями. Так, была удалена новость с украденной инфографикой ВОЗ о том, что коронавирус был передан во время сексуальных отношений с животными.

ВОЗ запустила онлайн-кампанию прежде всего для того, чтобы развенчивать мифы об эффективности некоторых препаратов, иногда весьма экстравагантных, для лечения больных (антибиотики, кунжутное масло, чеснок, дым от фейерверков и т. д.). Применение большинства средств может быть не только бесполезно (чеснок и кунжутное масло), но и опасно (прием внутрь бытовой химии или антибиотиков).

Q: Can eating garlic help prevent infection with the new Coronavirus?



A: Garlic is a healthy food that may have some antimicrobial properties. However, there is NO evidence from the current outbreak that eating garlic has protected people from #2019nCoV.#KnowTheFacts pic.twitter.com/qMNngKMCLk — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 7, 2020

Новозеландский социолог Роберт Бартоломью считает, что инфодемия имеет под собой несколько причин. «Это классический процесс распространения слухов, возникших в атмосфере страха и неуверенности, — рассказывает он агентству AFP. — Сенсационные заголовки в СМИ и историческое недоверие к китайскому правительству помогают распространять слухи». Люди обращаются за сведениями в социальные сети — и получают порцию непроверенной информации, которую распространяют дальше.

ВОЗ призывает СМИ более ответственно относиться к публикациям — по статистике с начала эпидемии до 1 февраля было опубликовано более 40 тысяч материалов, посвященных коронавирусу.

Немецкая журналистка Каролин Шварц в интервью каналу WDR объясняет, что помимо поисков защиты от эпидемии домашними средствами и расистских предрассудков, касающихся образа жизни и питания китайцев, инфодемию питают различные «теории заговоров».

Например, один из наиболее распространенных слухов в интернете сообщает, что у Фонда Билла Гейтса есть патент на вирус, и что именно он заказал пандемию. Если отделить в этом слухе истину от лжи, то окажется, что слух основан исключительно на том факте, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс в 2015 году спонсировал разработку вакцины от птичьего гриппа.

Вместо использования чеснока и дыма от фейерверков ВОЗ настоятельно рекомендует как можно чаще и тщательнее мыть руки и обращаться к специалистам при первых симптомах или в случае контакта с лицами, приехавшими из зоны возможного заражения.

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