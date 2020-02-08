В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу по прохожим. Погибли не менее 20 человек

Спецназ у входа в торговый центр, где могут находиться заложники

Не менее 20 человек стали жертвами стрельбы в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда в субботу, 8 февраля. Военнослужащий Джакрафант Тома убил офицера и сослуживцев, украл оружие и открыл огонь в буддистском храме и торговом центре, посетителей которого после, по неподтвержденным данным, взял в заложники. Специальный отряд полиции начал штурм здания.

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По данным агентства France-Presse, в субботу днем Джакрафант Тома расстрелял трех человек, в том числе своего командира, на военной базе. После этого он украл машину, оружие и продолжил атаку в буддистском храме. По данным СМИ, затем военнослужащий взял заложников на четвертом этаже торгового центра Terminal 21. В полиции заявили, что пока не обнаружили ни стрелка, ни заложников.

Джакрафант Тома транслировал атаку на своей странице в Facebook. «Я устал и уже не могу нажимать на курок», — сказал он в одном из роликов. Социальная сеть удалила публикации.

О возможных мотивах стрелка не сообщается. При этом Bangkok Post отмечает, что у военнослужащего был конфликт с офицером, которого он застрелил на военной базе.

Полиция Таиланда опубликовала фотографию подозреваемого.

Обновлено: как сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, нападавшему удалось сбежать из здания. Он выстрелил в баллон с газом, находившийся на парковке, устроил пожар и скрылся.

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