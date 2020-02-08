Самолет президента Мексики разыграют в лотерею

Самолет Boeing 787 Dreamliner, ранее бывший первым бортом Мексики, разыграют в лотерею. Как заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции, лайнер, который достался ему от предыдущего лидера государства, продадут, а деньги разделят между 100 победителями. Каждому из них достанется около миллиона долларов.

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже более года пытается продать роскошный лайнер, купленный его предшественником Энрике Пенья Ньето более чем за $220 миллионов. Левый президент, который летает регулярными рейсами, посчитал его слишком дорогим для развивающейся страны. Однако за это время Boeing так и не смог найти своего покупателя.

Эксперты отмечают, что лайнер, на борту которого расположился президентский номер с ванной комнатой, слишком дорого переоборудовать в обычный пассажирский самолет. В существующей же комплектации он вмещает только 80 человек, то есть почти в четыре раза меньше обычного Boeing 787 Dreamliner.

Как заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, средства, которые государство получит от проданных билетов, пойдут на содержание самолета до продажи, а также на закупку медицинского оборудования. Участие в лотерее обойдется примерно в $25. Содержание самолета, который сейчас стоит на взлетно-посадочной полосе в США, за год обошлось Мексике примерно в $1.5 миллиона. Сейчас стоимость самолета оценивают в $120 миллионов.

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