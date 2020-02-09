Рейс из Нью-Йорка в Лондон побил рекорд благодаря урагану

Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Лондон, совершил перелет за рекордные для этого маршрута 4 часа 56 минут благодаря сильному попутному ветру. Быстрее между этими городами пассажиров перевозил только сверхзвуковой Concorde, скорость которого достигала 2300 километров в час.

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Как следует из данных сайта Flightradar24, скорость самолета относительно земли достигла 1327 километров в час, что позволило рейсу сэкономить 80 минут и приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу раньше положенного.

При этом истинная скорость самолета относительно воздуха не превысила скорость звука (на высоте 11 километров она составляет около 1050 километров в час), которая является критической для пассажирских лайнеров.

Преодолеть менее чем за пять часов 5 500 километров, которые разделяют Лондон и Нью-Йорк, пилотам удалось благодаря мощному урагану, который обрушился на Великобританию в воскресенье. Скорость порывов ветра на территории страны достигает 150 километров в час. Шторм также затронет и северное побережье Франции, где объявлен оранжевый уровень опасности.

Предыдущий рекорд на этом маршруте принадлежал самолету компании Norwegian Air, который совершил перелет между Лондоном и Нью-Йорком за пять часов 13 минут в 2018 году. Быстрее летали только сверхзвуковые лайнеры Concorde, выведенные из эксплуатации в 2003 году.

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