Таиландский стрелок ликвидирован спецназом

В результате стрельбы в городе Накхонратчасима (Таиланд) погибли 26 человек, самому младшему было 13 лет. Еще 57 человек получили ранения. Нападавший — 32-летний военнослужащий Чакрапант Томма — застрелен в результате спецоперации. Об этом в воскресенье, 9 февраля, объявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, посетивший больницу, в которой находятся пострадавшие. Он сообщил также, что причиной послужил «личный конфликт из-за сделки по продаже земельного участка».

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«Это беспрецедентный случай для Таиланда, и я хочу, чтобы это был последний такой случай», — сказал премьер-министр Прают Чан-Оча. — Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за него произойти такая трагедия».

Он сообщил также, что охрана арсенала военной базы усилена, подчеркнув, что «это была не халатность. Мы не оставляем арсенал без присмотра — у нас есть люди, которые его охраняют».

После стрельбы в торговом центре Terminal 21 Чакрапант Томма выстрелил в баллон с газом и устроил пожар. Далее он забаррикадировался в подвале, взяв заложников. Спецоперация длилась 17 часов, восемь заложников были освобождены. В спецоперации участвовало около ста бойцов элитного таиландского спецназа. По сообщению Bangkok Post, один из бойцов погиб.

Во время нападения Чакрапант Томма делал публикации в социальных сетях, размещая видео и фотографии с подписями, в частности, «Должен ли я сдаться?» и «Никто не может избежать смерти». Представитель Facebook сообщил, что социальная сеть «закрыла учетную запись стрелка и будет работать день и ночь, чтобы удалить любой незаконный контент, связанный с атакой».

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