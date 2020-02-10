Париж осудил неудачный запуск иранского спутника

В Париже осудили неудачную попытку Ирана вывести на орбиту спутник «Зафар». Согласно заявлению МИД Франции, технологии, использованные при запуске ракеты–носителя, схожи с теми, которые могут применяться при ядерных ударах.

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Как отметила официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, при провалившемся выводе на орбиту спутника Тегеран использовал те же технологии, что и при запуске межконтинентальных ракет. Париж напомнил, что резолюции ООН запрещают Ирану разрабатывать носители для ядерных боеголовок.

В министерстве обороны Ирана подчеркнули исключительно мирный характер своей космической программы. В Тегеране отметили, что основной целью спутника должно было стать «предотвращение стихийных бедствий» и изучение сейсмической активности. Глава космического агентства Мортеза Берари отметила, что использование аппарата должно было стать «новым этапом» для Ирана, а все действия страны в этой области являются «прозрачными».

Напомним, что запуск спутника «Зафар» иранского производства в космос был произведен 9 февраля. Ракета-носитель не смог вывести аппарат на необходимую орбиту, после чего он рухнул в Индийский океан. В оборонном ведомстве страны назвали неудачный запуск «выдающимся» достижением космической программы и отметили, что вновь отправят спутник на орбиту в начале лета 2020 года.

В январе 2019 года Иран также пытался запустить несколько спутников, однако сделать это не удалось. Тогда ряд стран осудил действия Тегерана, заявив, что ракеты-носители не соответствуют требованиям резолюций Совбеза ООН.

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