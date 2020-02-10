Турция обстреляла сирийские военные объекты в Идлибе

Дым от бомбардировок в провинции Идлиб 4 февраля 2020 года

Турецкая армия заявила об ответном ударе по сирийским военным объектам в Идлибе. Как говорится в официальном коммюнике Анкары, которое приводит агентство France-Presse, жертвами обстрела стали более ста солдат. Ранее в министерстве обороны Турции сообщили, что в результате артобстрела в Сирии 10 февраля погибли пятеро турецких военных.

Реклама Читать далее

Турция предупредила, что продолжит наносить ответные удары по объектам правительственной армии в Сирии. По данным журналистов, официальные представители правительства на встрече с делигацией из России заявили, что нападения на наблюдательные объекты Турции в Идлибе должны быть прекращены.

Турецкая газета Sabah сообщила, что в понедельник Анакара ускорила отправку техники и боеприпасов в Идлиб. Отмечается, что к наблюдательным пунктам направили в том числе танки.

В Кремле подчеркнули, что обеспокоены обострением конфликта в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 6 февраля в МИД России также подтвердили гибель турецких и российских военных специалистов в Идлибе.

Конфликт в Идлибе обострился в начале февраля, когда в результате обстрела правительственных войск погибли пятеро турецких военных. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об ответном ударе по 40 целям в провинции. В Российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что военнослужащие попали под огонь, так как заранее не предупредили о своих передвижениях.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться