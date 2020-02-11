В Женеве открылась конференция ВОЗ по борьбе с коронавирусом

В Женеве по инициативе ВОЗ 400 исследователей собрались, чтобы обсудить пути предотвращения дальнейшего распространения вируса, разработку вакцины и способы лечения и диагностики. Количество жертв нового коронавируса превысило в Китае 1000 человек. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление китайских санитарных властей. В стране выявлено более 42 000 случаев заражения. 319 случаев заражения зафиксировано в других странах.

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В понедельник,11 февраля, по инициативе Всемирной организации здравоохранения в Женеве собрались 400 исследователей и врачей, которые на протяжении двух дней будут обсуждать методы диагностики, способы разработки вакцины и лечения, а также пути предотвращения дальнейшего распространения нового коронавируса.

ВОЗ охарактеризовала эпидемию коронавируса как «очень серьезную угрозу для всего мира». Об этом заявил во вторник, 11 февраля, в Женеве генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Одновременно группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай, где от заражения коронавирусом скончались 1016 человек. Из них 108 человек стали жертвами вируса в понедельник, 10 февраля, это число превышает предшествовавшие дневные показатели. Основное число жертв зарегистрировано в провинции Хубэй (административный центр Ухань) — 103 человека.

На данный момент за пределами Китая зарегистрировано 319 случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения отмечает распространение случае заражения среди людей, не имевших прямого контакта с источником заражения в Китае.

Власти Китая обеспокоены перспективой возвращения в столицу и другие крупные города миллионов граждан. Более 160 миллионов человек должны вернуться из регионов домой после новогодних каникул, которые были продлены до 10 февраля.

Китайские власти также обеспокоены экономическими последствиями эпидемии. Президент Си Цзиньпин пообещал в понедельник, 10 февраля, что правительство примет необходимые меры для предотвращения резкого скачка безработицы. Правительство провинции Хубэй уволило представителя китайской коммунистической партии в санитарной комиссии и директора этой региональной комиссии.

Более 300 китайских предприятий надеются получить кредиты общей сложностью в 7,5 млрд евро, как сообщает Reuters, ссылаясь на банковские источники. В сообщении также говорится о массовых увольнениях на китайских предприятиях.

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