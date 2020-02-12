Арестованная в Иране исследовательница Фариба Адельха прекратила голодовку

Фариба Адельха и Ролан Маршаль были задержаны в аэропорту Тегерана 5 июня 2019 года.

Франко-иранская исследовательница ислама Фариба Адельха, которая более восьми месяцев находится под арестом в тегеранской тюрьме, прекратила голодовку. Об этом со ссылкой на адвоката Адельхи сообщает в среду, 12 февраля, AFP.

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«Госпожа Адельха откликнулась на просьбу политических и гражданских активистов и прекратила голодовку сегодня в полдень», — цитирует агентство слова ее защитника Саида Дехгана.

Фариба Адельха объявила бессрочную сухую голодовку в тюрьме 24 декабря — в знак протеста против своего ареста. Вместе с ней голодовку объявила австралийская исследовательница протестных движений на Ближнем Востоке Кайли Мур-Гилберт, которая также находится в тюрьме «Эвин» на севере Тегерана. Ее приговорили к 10 годам заключения по обвинению в шпионаже.

Ранее комитет в поддержку Фарибы Абдельхи заявил, что состояние здоровья исследовательницы вызывает беспокойство и призвал ее прекратить голодовку.

Коллега Фарибы Адельхи из Центра международных исследований (CERI) парижского института Sciences-Po Сандрин Перро заявила накануне в комментарии AFP, что Адельха чувствует себя очень плохо и «едва держится на ногах».

Доктор антропологических наук 60-летняя Фариба Адельха и ее муж, специалист по Африке Ролан Маршаль были задержаны стражами Исламской революции в аэропорту Тегерана, куда Маршаль прилетел с частным визитом, 5 июня 2019 года.

Их задержание произошло на фоне нарастающей напряженности между Ираном и странами Запада. Об аресте Ролана Маршаля стало известно позднее — МИД Франции подтвердил эту информацию лишь в октябре.

Обоих ученых обвиняют «в угрозе национальной безопасности» и «пропаганде», направленной против иранских властей. Как отмечает AFP, суд над двумя исследователями может начаться в ближайшее время.

Накануне, во вторник, около 150 человек вышли в Париже на акцию за освобождение Фарибы Адельхи и Ролана Маршаля. Акция была организована комитетом в поддержку ученых. «Свободу Фарибе Адельхе и Ролану Маршалю, нашим коллегам, задержанным в июне 2019 года», — можно было прочитать на плакатах, которые развернули собравшиеся.

Silent gathering and choreography in solidarity with Fariba, Roland and foreigners used as bargaining chips in Iran. #FreeFariba #FreeRoland pic.twitter.com/c4o56hbrsJ — Fariba Adelkhah & Roland Marchal Support Committee (@FaribaRoland) February 11, 2020

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан в начале февраля назвал «невыносимым» арест Фарибы Адельхи и Ролана Маршаля.

В конце декабря посол Ирана был вызван во французский МИД, где ему «напомнили требование Франции о незамедлительном освобождении» двух ученых. Иран в ответ осудил «вмешательство» французской стороны во внутренние дела страны.

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