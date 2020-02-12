Эрдоган пригрозил режиму Асада и обвинил в Россию в нападениях на мирное население в Идлибе

Анкара нанесет удар по силам Асада при малейшей угрозе турецким военным в Идлибе, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 12 февраля, пригрозил нанести удары по силам режима Башара Асада «повсюду», если хотя бы один турецкий военный в Идлибской зоне деэскалации пострадает, сообщает агентство «Анадолу».

Реклама Читать далее

Президент Турции заявил, что в результате действий сил режима Башара Асада в Идлибе погибли 14 турецких военнослужащих, еще 45 получили ранения. «Мы будем наносить удары по силам режима (Асада) повсюду, не будучи связаны Идлибским и Сочинским меморандумами, в случае малейшего ущерба нашим солдатам в пунктах наблюдения или где-либо еще», — заявилЭрдоган.

«Мы будем делать это всеми способами, с земли или воздуха, без колебаний», — добавил президент Турции (цитата по Reuters).

«До сегодняшнего дня Анкара ожидала выполнения договоренности по Сирии и стремилась минимизировать свое военное вмешательство в происходящее. Однако договоренности остаются на бумаге. К тому же, удары уже наносятся по расположению турецких войск», — добавил Эрдоган.

Он также обвинил Россию и правительственные сирийские войска в нападениях на гражданское население Идлиба. «Режим (Асада) и российские силы, которые его поддерживают, а также боевики, которых поддерживает Иран, без конца нападают на мирное население, совершают убийства, проливают кровь», — заявил Эрдоган.

В среду, 12 февраля, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили ситуацию в Идлибе. Президент Турции не исключил, что в случае невыполнения Россией договоренностей операция «Оливковая ветвь» будет расширена. В Кремле в свою очередь отметили, что главы государств отметили важность имплементации всех договоренностей, в том числе Сочинского меморандума.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Турцию в неисполнении обязательств по «нейтрализации террористических группировок» в Идлибе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться