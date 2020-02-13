Власти Китая за сутки насчитали 15 тысяч новых заболевших коронавирусом

Врачи в провинции Хубэй рядом с пациентом, зараженным коронавирусом

В Китае за сутки число заболевших новым коронавирусом COVID-2019 выросло на 15 тысяч человек. Такого резкого роста выявленных случаев заражения не было за все время распространения вируса. В Национальной комиссии по здравоохранению КНР скачок связали с новой методикой подсчета.

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Как отчитались власти Пекина, теперь в статистику пациентов будут включать по результатам компьютерной томографии, а не других, более медленных исследований. В связи с этим за сутки в провинции Хубэй, где были зафиксированы первые случаи заболевания, официально зафиксированное число инфицированных выросло в 10 раз.

Представители Национальной комиссии по здравоохранению заявили, что изменение методов диагностики позволит начать эффективное лечение на ранних стадиях болезни.

Всего по данным на четверг, 13 февраля, коронавирусом заразились почти 60 тысяч человек. Число погибших в Китае превысило 1,3 тысячи.

Ранее ученые из университета Гонконга сообщали, что число заболевших коронавирусом может быть занижено властями Китая в десятки раз. По подсчетам исследователей, 25 января в Ухани им заразились 75 тысяч человек, хотя официально Китай сообщал лишь о двух тысячах.

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