В Африке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Власти Египта заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-2019. Как отметил спикер министерства здравоохранения страны Халед Мегахед, вирус выявили у «иностранца», у которого отсутствуют серьезные симптомы.

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Сообщается, что заражение удалось зафиксировать благодаря национальной программе, которая отслеживает путешественников, прибывших из стран с выявленными случаями коронавируса. Власти Египта поместили инфицированного в карантин. Других подробностей в министерстве журналистам не сообщили.

Это первый случай заражения коронавирусом на территории Африки, официально подтвержденный властями. Однако эпидемиологи предполагают, что в реальности вирус уже мог проникнуть на континент, однако не был выявлен. «Врачи во многих странах Африки не обладают всеми средствами, которые позволяют определить присутствие коронавируса», — отметил в интервью газете La Croix исследователь Мариус Жильбер.

При этом риск проникновения коронавируса в другие страны Африки относительно мал, так как на континент прилетает меньше рейсов из Китая, чем в Европу.

Как сообщили в МИД России агентству «Интерфакс», в Москве о случаях заражения коронавирусом на территории Африки знали как минимум за три дня до заявления Египта. «Они есть», — заявил заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров во время пресс-конференции. Деталей во внешнеполитическом ведомстве не привели. Неизвестно также, идет ли речь о случае, зафиксированном в Египте.

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