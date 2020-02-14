Лукашенко заявил, что руководство России «намекает» ему на присоединение Беларуси
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 14 февраля, о том, что в руководстве России «намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители», — сообщило белорусское государственное информагентство БелТА.
При этом Лукашенко заверил, что ни российский, ни белорусский народ не захотят пойти по такому пути, пишет БелТА.
Заявление было сделано на встрече президента Беларуси с коллективом Светлогорского целлюлозно-бумажного комбината.
Лукашенко также сообщил подробности переговоров с Путиным, которые состоялись в Сочи 6 февраля.
Лукашенко заверил солигорских рабочих: переговорах Путин выразил сомнение, что Минск продолжит покупать нефть в других странах. «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?», — якобы заявил президент РФ. В ответ Лукашенко объяснил, что белорусская сторона будет это делать ради того, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», договариваясь с Москвой о ценах на энергоносители.
Напомним, по итогам сочинских переговоров было объявлено, в частности, о том, что скидок на нефть Беларусь от России не получит. Кроме того, белорусской стороне не удалось договориться о снижении цены на газ со 129 до 70 долларов за тысячу кубометров.
1 февраля в Минске с официальным визитом побывал госсекретарь США Майкл Помпео. Глава американского дипломатического ведомства заявил, что в Вашингтоне готовы создать возможности для того, чтобы у Беларуси «были суверенитет и независимость», сообщал корреспондент RFI.
«Господин Лукашенко сказал, что Беларусь — суверенная и независимая страна, которая не может быть частью какой-либо другой страны. США хотят помочь Беларуси (...). Поэтому наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам», — сказал Помпео по итогам переговоров с белорусским президентом.
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