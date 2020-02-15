США повысят пошлины на импорт европейских самолетов

В пятницу, 14 февраля, сайт Торгового представительства США объявил о повышении пошлин на самолеты, импортируемые из Европейского союза, с 10% до 15%, и о сохранении ранее наложенных на европейские товары санкции. Повышение тарифов вступит в силу с 18 марта 2020 года. В субботу, 15 февраля, Федерация экспортеров вин и спиртных напитков (FEVS) обратилась к французскому правительству с просьбой создать фонд для компенсации убытков, которые понесут французские виноделы в результате решения США сохранить ранее введенные 25-процентные таможенные пошлины на французские вина.

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Напомним, что американская администрация решила наложить «карательные» таможенные пошлины на экспортируемые европейские товары в качестве компенсации за субсидии, выделенные Брюсселем авиастроительной компании Airbus, и признанные Всемирной торговой организацией (ВТО) чрезмерными. США считают, что эти субсидии позволили самолетам Airbus составить недобросовестную конкуренцию американским самолетам Boeing.

«2 октября 2019 года США под руководством президента Трампа одержали крупнейшую в истории ВТО победу в деле о недобросовестной торговой практике против Европейского союза, Германии, Франции и Испании, добившись разрешения принять контрмеры в отношении товаров на общую сумму в 7,5 миллиардов долларов» — говорится в сообщении, в котором уточняется, что повышение пошлин на европейские воздушные суда дополняет список санкций, принятых 2 октября прошлого года.

От этих санкций особенно пострадали французские виноделы. FEVS отмечает сокращение экспорта французских вин на 17,5% только за последний квартал 2019 года, что означает «общую потерю товарооборота в размере более 20%».

Сохранение дополнительных таможенных пошлин, объявленных в пятницу американской администрацией, «представляет серьезную опасность для устойчивости наших компаний и винодельческого сектора в целом», — говорится в пресс-релизе французской Федерации экспортеров вин и спиртных напитков. Члены Федерации указывают также, что несмотря на то, что «в основе конфликта лежит Airbus», именно по виноделам пришелся основной санкционный удар.

На пресс-конференции в ходе салона Wine Paris-Vinexpo, состоявшейся на этой неделе, представители Федерации уже заявляли, что «сохранение дополнительных пошлин может привести к потере более 50% оборота для трети компаний в винодельческом секторе».

В обращении к французскому правительству виноделы потребовали принять чрезвычайные меры. «Накануне Сельскохозяйственной выставки мы торжественно просим президента республики без промедления создать компенсационный фонд в размере 300 миллионов евро», — заявил президент FEVS Антуан Леччиа, которого цитирует пресс-релиз.

Торговой политикой Дональда Трампа недовольны и американские производители виски. «Индустрия алкогольных напитков по обе стороны Атлантики пострадала достаточно, — отреагировал в пятницу на продление санкционных пошлин Совет по дистилляции спиртных напитков, который призвал правительство отменить 25-процентные пошлины на американский виски со стороны ЕС и 25-пошлины на спиртные напитки, импортируемые из пяти европейских стран, заявив, что они наносят ущерб экономике США и создают угрозу рабочим местам.

С ним согласны и отдельные представители американского воздушного транспорта. Еще в октябре Delta Air Lines, американская дочерняя компания Airbus, выражала сожаление по поводу санкций, полагая, что повышение тарифов нанесет «серьезный ущерб американским авиакомпаниям, миллионам американцев, которые их используют, и путешественникам».

Однако эксперты отмечают, что Дональд Трамп использует политику повышения пошлин в качестве инструмента для ведения переговоров. После многомесячной торговой войны с Китаем, сопровождавшейся взаимным повышением торговых пошлин, он заявил: «Наша стратегия окупилась». Это заявление было сделано после того, как США и Китай подписали торговое соглашение в середине января 2020 года.

Сейчас внимание Дональда Трампа сосредоточено на Европе. В конце января после встречи в Давосе Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражали желание обсудить трансатлантическую торговую политику и заключить соглашение в кратчайшие сроки, но переговоры не завершены, и отношения остаются напряженными. Дональд Трамп по-прежнему угрожает повышением пошлин на импорт европейских автомобилей, что особенно затрагивает Германию. Французские виноделы, которые уже пострадали от санкций, бьют тревогу.

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