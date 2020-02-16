На Тайване зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом Covid-19 зафиксирован на Тайване. Об этом в воскресенье, 16 февраля, объявило Центральное телевидение Китая. Это уже пятая жертва коронавируса за пределами КНР.

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Первой жертвой коронавируса на острове стал 61-летний мужчина, работавший шофером такси. В последнее время он не выезжал за пределы острова, но перевозил пассажиров, приезжавших из Китая, Гонконга и Макао. Министр здравоохранения Тайваня заявил журналистам, что власти пытаются найти всех пассажиров, с которыми скончавшийся таксист был в контакте. Известно также, что коронавирусом Covid-19 заразился один из родственников таксиста.

Власти Тайваня также подтвердили два новых случая заражения вирусом Covid-19. По последним данным, число заболевших на острове достигло 20 человек.

15 февраля первый случай смерти от коронавируса был зарегистрирован во Франции. Умер 80-летний мужчина, приехавший во Францию из провинции Хубэй в середине января. Другие летальные случаи за пределами Китая зафиксированы на Филиппинах, Гонконге и Японии.

По данным китайских властей на 16 февраля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 68,5 тыс. человек. При этом доля тяжелобольных за три недели в Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных. Как заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн, это демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием.

В воскресенье, 16 февраля, китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат Favipiravir в качестве потенциального лекарства от коронавируса. В компании уточнили, что будут продолжать клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве.

На сегодняшний день за пределами Китая подтверждено 526 случаев заболевания. Всего от коронавируса Covid-19 погибли 1670 человек.

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