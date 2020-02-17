В Китае выздоровевших после коронавируса просят сдавать кровь для лечения новых больных.

Власти Китая распространили призыв ко всем гражданам, которые успешно вылечились от вируса Covid-19, добровольно сдавать свою кровь. Таким образом они надеются помочь самым тяжелым больным.

Реклама Читать далее

Из крови выздоровевших после коронавируса пациентов врачи смогут выделить плазму, в которой содержатся антитела, выработанные организмом для борьбы с болезнью. Эти антитела помогут самым тяжелобольным выйти из критического состояния, объяснил в понедельник, 17 февраля, на пресс-конференции представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР. «Я хочу попросить всех, кто выздоровел, дать свою плазму. Таким образом вы дадите надежду самым тяжелобольным», – сказал он. При этом доноры должны пройти обязательный тест, который подтвердит отсутствие у них вируса Covid-19.

На прошлой неделе одиннадцать пациентов госпиталя в Ухане получили плазму от выздоровевших после коронавируса. После этого их состояние значительно улучшилось.

Накануне китайская фармацевтическая компания China National Biotec Group опубликовала результаты исследования, согласно которым плазма выздоровевших от коронавируса дает положительные результаты уже через 24 часа после переливания.

Большинство фармацевтических компаний Китая работают над созданием вакцины от коронавируса, но пока безуспешно. В понедельник число инфицированных Covid-19 в КНР достигло 70500 человек, как минимум 1770 из них скончались.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться