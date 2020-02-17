Ушел из жизни легендарный «герой Мюнхена», вратарь Гарри Грегг
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В Великобритании скончался Гарри Грегг, считающийся одним из лучших вратарей за всю историю клуба «Манчестер Юнайтед». Грегг также известен как герой, спасший нескольких одноклубников после авиакатастрофы.
Гарри Грегг умер 16 февраля в городе Колрейн (Северная Ирландия) на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление фонда, носящего имя футболиста.
Грегг считается одним из лучших голкиперов своего времени, в 1958-м году был признан лучшим вратарем чемпионата мира по футболу, с большим отрывом опередив по результатам опроса Льва Яшина.
Выступал за сборную Северной Ирландии. В «Манчестер Юнайтед» провел десять сезонов (1957–1966), отстояв «на ноль» 48 матчей. Позднее работал тренером.
В 1995 году получил Орден Британской Империи.
Футболист вошел в историю 6 февраля 1958 года, когда после крушения самолета в аэропорту Мюнхена спас несколько жизней.
На борту самолета находились игроки «Манчестер Юнайтед», а также тренеры, болельщики и журналисты.
Сам получивший тяжелое ранение, Грегг вытащил из обломков горящего самолёта нескольких человек, среди которых были Бобби Чарльтон, Деннис Вайоллет, Джеки Бланчфлауэр, Мэтт Басби...
В самолете было 44 человека, 19 из них выжили.
Теперь, после кончины Гарри Грегга, сэр Бобби Чарльтон остается последним из выживших в той катастрофе.
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