Ушел из жизни легендарный «герой Мюнхена», вратарь Гарри Грегг

Фотография «Манчестер Юнайтед» образца 1958 года, уже после катастрофы. Вратарь Гарри Грегг стоит в центре, во втором ряду.

В Великобритании скончался Гарри Грегг, считающийся одним из лучших вратарей за всю историю клуба «Манчестер Юнайтед». Грегг также известен как герой, спасший нескольких одноклубников после авиакатастрофы.

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Гарри Грегг умер 16 февраля в городе Колрейн (Северная Ирландия) на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление фонда, носящего имя футболиста.

Грегг считается одним из лучших голкиперов своего времени, в 1958-м году был признан лучшим вратарем чемпионата мира по футболу, с большим отрывом опередив по результатам опроса Льва Яшина.

Выступал за сборную Северной Ирландии. В «Манчестер Юнайтед» провел десять сезонов (1957–1966), отстояв «на ноль» 48 матчей. Позднее работал тренером.

В 1995 году получил Орден Британской Империи.

Футболист вошел в историю 6 февраля 1958 года, когда после крушения самолета в аэропорту Мюнхена спас несколько жизней.

На борту самолета находились игроки «Манчестер Юнайтед», а также тренеры, болельщики и журналисты.

Сам получивший тяжелое ранение, Грегг вытащил из обломков горящего самолёта нескольких человек, среди которых были Бобби Чарльтон, Деннис Вайоллет, Джеки Бланчфлауэр, Мэтт Басби...

В самолете было 44 человека, 19 из них выжили.

Теперь, после кончины Гарри Грегга, сэр Бобби Чарльтон остается последним из выживших в той катастрофе.

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