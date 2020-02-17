У находящейся на Diamond Princess россиянки выявили коронавирус

Российское посольство в Японии в понедельник, 17 февраля, сообщило о положительном результате теста на коронавирус у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Это первый случай заражения вирусом Covid-19 гражданина России.

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Россиянка, заразившаяся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, будет госпитализирована в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Токио. «В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», – говорится в заявлении диппредставительства. Как сообщает РБК, запросов об эвакуации со стороны заразившейся россиянки в посольство не поступало.

С воскресенья несколько стран (США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия) начали эвакуировать своих граждан с борта Diamond Princess. Всего на борту корабля находятся около 3000 пассажиров из 50 стран, в то числе 24 россиянина. По данным на 17 февраля число зараженных коронавирусом среди находящихся на круизном лайнере увеличилось до 454 человек.

Круизный лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус. Лайнер предположительно пробудет на карантине в порту Йокогама до 19 февраля.

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