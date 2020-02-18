Глава больницы в Ухане скончался от коронавируса

По последним данным, почти 1900 человек скончались от нового коронавируса REUTERS

RFI

Глава одной из крупнейших больниц в китайском Ухане Лю Чжимин скончался от последствий заражения новым коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.