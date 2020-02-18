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Глава больницы в Ухане скончался от коронавируса

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По последним данным, почти 1900 человек скончались от нового коронавируса
По последним данным, почти 1900 человек скончались от нового коронавируса REUTERS
RFI

Глава одной из крупнейших больниц в китайском Ухане Лю Чжимин скончался от последствий заражения новым коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

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По данным издания The Global Times, Лю Чжимин умер во вторник. Он стал первым главой медучреждения, скончавшимся от вируса Covid-19.

По последним данным, число инфицированных в континентальном Китае превысило 72 тысячи человек. 1886 человек погибли. За пределами Китая зафиксировано менее тысячи случаев заражения.

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