Глава больницы в Ухане скончался от коронавируса
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Глава одной из крупнейших больниц в китайском Ухане Лю Чжимин скончался от последствий заражения новым коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.
По данным издания The Global Times, Лю Чжимин умер во вторник. Он стал первым главой медучреждения, скончавшимся от вируса Covid-19.
R.I.P. Liu Zhiming, director of Wuchang Hospital in coronavirus epicenter #Wuhan passed away Tuesday due to #COVID19, becoming the first hospital director to die amid the outbreak that caused over 70,000 infections in #China: reports pic.twitter.com/J2qmDddARN— Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2020
По последним данным, число инфицированных в континентальном Китае превысило 72 тысячи человек. 1886 человек погибли. За пределами Китая зафиксировано менее тысячи случаев заражения.
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