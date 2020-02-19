Китай вышлет трех журналистов The Wall Street Journal из-за колонки о коронавирусе

Власти Китая аннулировали аккредитацию трем корреспондентам американского издания The Wall Street Journal в Пекине. В МИД КНР заявили, что такая мера была принята в качестве ответа на публикацию в газете колонки под названием «Китай — настоящий больной Азии», посвященной эпидемии коронавируса. Ни один из трех журналистов не был автором этого материала.

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Журналисты должны покинуть страну в течение пяти дней. Как подчеркивает AFP, это одна из самых радикальных мер за последние годы, принятых властями Китая в отношении иностранного СМИ.

Колонка была написана профессором престижного американского университета Бард-колледж Вальтером Расселом Мидом. В ней он указывает на риски эпидемии коронавируса для китайской, а также мировой экономики.

Официальный представитель МИД Китая назвал заголовок колонки «расовой дискриминацией». Во внешнеполитическом ведомстве WSJ так же обвинили в том, что издание не принесло официальных обвинений.

«Колонка была опубликована независимо от новостной редакции WSJ и ни один из названных журналистов не имел к ней никакого отношения», — заявил глава группы издательской Dow Jones, куда входит газета, Уильям Льюис.

Как отмечает WSJ, выражение «больной Азии» (sick man of Asia) использовалось в конце XIX – начале XX века китайскими интеллектуалами для обозначения ослабленного Китая, эксплуатируемого Европой и Японией — этот период описывается в китайских учебниках истории как «век унижения».

Жертвами эпидемии коронавируса стали, по последним данным, более 2000 человек. В общей сложности в Китае зафиксировано 74 тысячи инфицированных.

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