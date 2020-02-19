«Летающие французы»: человек-самолет Венсан Реффе вновь покорил небо

Француз Венсан Реффе, получивший прозвище «Человек-самолет», совершил в Дубае «исторический» полет в специальном реактивном костюме, который дает человеку возможность совершать полностью автономные полеты. Реффе впервые стартовал с земли, за три минуты взлетев на высоту 1800 метров, развив скорость до 241 км/ч. О беспрецедентном полете, совершенном 14 февраля, стало известно три дней спустя.

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О новых достижениях Венсана Реффе (Vincent Reffet) в понедельник, 18 февраля, объявил оргкомитет Всемирной выставки 2020 года в Дубае, ставший спонсором эксперимента и назвавший его «историческим».

В своем реактивном костюме 35-летний французский спортсмен сумел впервые взлететь на высоту 1 800 метров. Он также впервые совершил взлет с земли: до этого Реффе и его товарищи по команде стартовали лишь с вертолетов или площадок, расположенных на очень большой высоте.

Новый полет французского «Человека-самолета» продолжался 3 минуты и завершился приземлением на парашюте с высоты 1,5 км. Новым вызовом для пилота и его команды станет полет с приземлением без парашюта, сообщил Венсан Реффе журналистам.

35-летний француз, уроженец города Анси (Верхняя Савойя) — лидер команды с названием Jetmen, которая готовит и совершает автономные реактивные полеты.

Человек-самолет из Франции Венсан Реффе и его рекорды реактивных полетов

Для полетов используется специальный костюм-устройство, называемый «wingsuit» или «jetpack». Он представляет собой легчайшее крыло из углеродного волокна, снабженное четырьмя реактивными мини-двигателями. «Вингсьют» позволяет развивать скорость почти до 400 км/ч. Полет длится всего несколько минут. Устройство управляется джойстиком, позволяет менять направление полета и даже делать «мертвую петлю».

В ноябре Венсан Реффе и его соратник Фредерик Фюжан пролетели в своих «вингсьютах» через знаменитую китайскую пещеру Тяньмэнь, самую высокую естественную горную пещеру в мире (высота — 131 м, ширина и глубина — 60 м).

Помимо Реффе и его команды «джетменов» экспериментами в области автономных полетов человека занимается француз Фрэнки Запата. 40-летний изобретатель и спортсмен летает на собственном устройстве — ховерборде Flyboard Air. Эта «летающая доска» оснащена пятью турбореактивными мини-двигателями, которые позволяют аппарату взлетать и развивать скорость до 195 км/час, запаса керосина хватает примерно на 10 минут полета. В начале августа 2019 года Фрэнки Запата впервые успешно преодолел пролив Ла-Манш на своем ховерборде.

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